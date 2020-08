Juventus, de Ligt si opera alla spalla: i tempi di recupero

De Ligt si opererà alla spalla durante le vacanze: il difensore della Juventus sotto i ferri per superare i problemi, i tempi di recupero

Si lecca le ferite la Juventus e pensa al futuro. Oggi è arrivato l’esonero di Maurizio Sarri e presto la dirigenza farà sapere il nome del nuovo allenatore. Intanto Matthijs de Ligt ha annunciato che approfitterà delle vacanze per operarsi alla spalla. Il difensore olandese soffre da qualche mese e ha stretto i denti per completare la stagione. Ora però che il sogno Champions è svanito, spazzato via dal Lione, l’ex Ajax ha deciso di concentrarsi sulla salute e di operarsi per risolvere una volta per tutte la problematica che lo ha accompagnato lungo tutta questa stagione.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, le ultime di CM.IT sulla pista Pochettino

Operandosi nei prossimi giorni, de Ligt potrebbe tornare a disposizione del nuovo allenatore della Juventus in tempo per l’inizio della nuova stagione. Tempi di recupero non lunghi quindi e possibilità di riposarsi per poi ripartire nella seconda annata bianconera.