Juventus, Bonucci ‘dimentica’ Sarri | Messaggio social dopo l’esonero

Bonucci dimentica Sarri con un messaggio social dopo l’esonero, le ultime sulla Juventus

In casa Juventus la notizia del giorno è l’esonero di Maurizio Sarri. Dopo la mancata rimonta nella gara di ieri contro il Lione, due finali perse, un gioco mai entusiasmante, il tecnico è stato sollevato dall’incarico. La notizia non sembra aver destato particolare sorpresa nell’ambiente, dove da tempo circolavano voci sul rapporto non ottimale tra il tecnico e alcuni calciatori. Così, fanno rumore le parole di Bonucci arrivate verso le 15, quando era già ufficiale l’esonero di Sarri: clicca qui per ulteriori novità.

Juventus, Bonucci dimentica Sarri: le ultime

Attraverso il suo profilo Instagram, Bonucci ha mandato un messaggio all’ambiente Juve senza alcuna menzione o saluto a Sarri, da pochissimo esonerato: “Quando si indossa questa maglia puntare al massimo è sempre un dovere. Purtroppo non ci siamo riusciti, ci tenevamo per poter dare una gioia ai nostri tifosi in un momento così triste della vita. Rimane uno scudetto storico e una pagina indelebile di storia bianconera. Adesso pensiamo a recuperare perché la prossima stagione è già qui e ci aspetteranno tante altre battaglie nella speranza di poterle vivere con i nostri tifosi sugli spalti”. Sono quindi emblematici i tanti silenzi dello spogliatoio quando sono già passate ore dall’ufficialità dell’esonero di Sarri.

