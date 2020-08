Nel caso in cui la Juventus dovesse puntare su Simone Inzaghi, la Lazio di Lotito ha già in mente il nome del successore

Il terremoto in casa Juventus arriva anche a Roma. L’esonero di Maurizio Sarri apre le discussioni sul futuro allenatore bianconero. Come raccontato da Calciomercato.it, tra i candidati c’è anche Simone Inzaghi che ha ancora un anno di contratto con la Lazio. Il tecnico dei biancocelesti ha un rapporto di amicizia con Fabio Paratici ma piace anche ad Andrea Agnelli.

Una decisione, ad oggi, non è stata ancora presa ma Claudio Lotito non vuole farsi trovare impreparato e valuta le alternative in caso di addio di Inzaghi. Secondo quanto riferisce ‘goal.com’, il nome caldo per un eventuale cambio della guardia sulla panchina della Lazio è quello di Sergio Conceicao. L’allenatore del Porto, ha un passato da calciatore nelle file dei biancoceleste. Il portoghese ha militato a Roma in due diversi periodi (1998-2000 e 2003-2004) conquistando Scudetto, coppe delle Coppe, Supercoppa europea, due coppe Italia e una Supercoppa italiana.