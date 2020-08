Grande sorpresa sulla data per il nuovo allenatore del calciomercato Juventus

Esonerato Maurizio Sarri, la Juventus cerca la nuova guida per rilanciare il suo progetto. Se già da settimane avanzano svariate candidature per la panchina, oggi i nomi si sono moltiplicati di ora in ora. Tuttavia, considerando il vertice in corso a Torino questo pomeriggio, il nuovo allenatore della Juventus dovrebbe essere Andrea Pirlo, da pochi giorni presentato come tecnico dell’Under 23 bianconera. Una notizia clamorosa per il futuro dei bianconeri, che già stasera potrebbero annunciare la loro scelta. Clicca qui per ulteriori aggiornamenti.

Calciomercato Juventus, Pirlo nuovo allenatore: le ultime

Importantissime novità sono dunque attese entro stasera. Andrea Pirlo potrebbe essere il nuovo allenatore della Juventus, che intanto prevede compiti più importanti anche per Federico Cherubini: il dirigente potrebbe ricoprire il ruolo lasciato vacante da Beppe Marotta.

