Calciomercato Juventus, panchina Under 23 | Sfida a due per il post Pirlo

Juventus ancora alle prese con la scelta dell’allenatore. Stavolta quello dell’Under 23, rimasto senza guida dopo che Pirlo – nominato solo da alcuni giorni – è stato promosso in prima squadra al posto dell’esonerato Sarri. Secondo ‘Sky Sport’ per la panchina della ‘seconda’ squadra è corsa a due tra gli ex Grosso e Barzagli, con il primo favorito.

