Calciomercato Juventus, Damascelli: “Sarri via, in lista d’attesa c’era…”

Panchina Juventus: il futuro di Sarri sempre più in bilico. Damascelli certo dell’addio e lancia un nome a sorpresa come sostituto

A seguito dell’eliminazione dalla Champions League, la Juventus riflette con attenzione sul futuro di Maurizio Sarri. L’allenatore toscano sembra essere sempre più in bilico e la sua avventura sulla panchina bianconera potrebbe chiudersi dopo una sola stagione. Ne è sicuro Tony Damascelli. Il giornalista, intervenuto a ‘Radio Radio’, a così commentato: “Secondo me la juventus non andrà avanti con Sarri, ma è una decisione presa da tempo e che non dipende dall’eliminazione di ieri in Champions contro il Lione“.

Damascelli ha poi lanciato un nuovo nome per la panchina bianconera come possibile sostituto dell’allenatore toscano. Una pista seguita in passato, ma che non è detto torni di moda: “Chi al posto di Sarri? Non lo so, ma ricordo che Mihajlovic era in lista di attesa a Torino, anche se forse ormai è bruciato…”.

