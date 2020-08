Sarri rischia un addio anticipato alla Juventus dopo il flop contro il Lione in Champions League. Possibile ritorno per Allegri secondo il giornalista Ravezzani

La Juventus prenderà nei prossimi giorni una decisione definitiva sul futuro di Maurizio Sarri dopo l’incontro che andrà in scena con il presidente Agnelli e la dirigenza. Le strade del tecnico di Figline e la ‘Vecchia Signora’ potrebbero dividersi dopo il flop in Champions League contro il Lione e per la sua sostituzione si farebbe di nuovo largo l’ipotesi di un ritorno di Massimiliano Allegri stando a Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia: “Provo a dare un significato alla frase di Agnelli (ci prendiamo qualche giorno per riflettere). Il destino di Sarri non era segnato prima dell’eliminazione. Ora valuteranno altre strade. L’unica davvero percorribile mi pare Allegri. Zidane un sogno, gli altri non danno garanzie“, il pensiero del giornalista su Twitter.

Provo a dare un significato alla frase di Agnelli <ci prendiamo qualche giorno per riflettere >. Il destino di Sarri non era segnato prima dell’eliminazione. Ora valuteranno altre strade. L’unica davvero percorribile mi pare Allegri. Zidane un sogno, gli altri non danno garanzie. — Fabio Ravezzani (@FabRavezzani) August 7, 2020



