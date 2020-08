Colpo in dirigenza per il Genoa che ha ufficializzato l’arrivo in rossoblù di Daniele Faggiano nel ruolo di direttore sportivo

Dopo la risoluzione consensuale con il Parma il dirigente Daniele Faggiano ha prontamente trovato la sua nuova sistemazione firmando per il Genoa. La stessa società rossoblù ha ufficializzato il tutto con una nota sul proprio sito: "Il Genoa CFC S.p.A. comunica di aver raggiunto un'intesa per il conferimento dell'incarico di Direttore Sportivo a Daniele Faggiano. Dal Presidente Enrico Preziosi e da tutto il Club un caloroso benvenuto al neo dirigente rossoblù".

