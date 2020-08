Barcellona-Napoli, Giuntoli: “Vogliamo fare l’impresa. Esonero Ancelotti fu doloroso”

Le dichiarazioni del Ds del Napoli Cristiano Giuntoli prima della supersfida contro il Barcellona valevole per gli ottavi di Champions League

“Vogliamo fare una partita tosta, vogliamo fare l’impresa”. Giuntoli non si nasconde prima della sfida col Barcellona al ‘Camp Nou’. Ricordiamo che al Napoli occorrerà vincere o pareggiare da 2-2 in poi per avere la certezza di staccare il pass per i quarti di Champions. “Sarà sicuramente una gara difficile, ma ripeto: puntiamo a dare fastidio al Barça. Insigne? Sta bene – ha risposto il Ds degli azzurri prima di chiudere sull’esonero di Ancelotti e la scelta, fin qui felice, di ingaggiare Gattuso al suo posto – E’ la dimostrazione che le società sono sovrane. La nostra fu una decisione dolorosa, ma adesso siamo contenti. La squadra ora è solida, ha vinto una coppa Italia trovando molta continuità. Siamo contenti”.

