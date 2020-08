Dopo l’allenamento di questa mattina al San Paolo, il Napoli si è diretto all’aeroporto in pullman: circa 30 tifosi hanno atteso il gruppo di Gattuso

Il Napoli si è blindato sin da ieri sera andando in ritiro all’Hotel Britannique, la sede abituale delle vigilie nel calcio post lockdown. Gli azzurri stamane hanno svolto la rifinitura al San Paolo a cui ha partecipato anche Lorenzo Insigne lavorando completamente in gruppo. Il club azzurro è andato via in pullman per il pranzo in albergo prima della partenza in aereo per Barcellona nel primo pomeriggio. Ad incitare gli azzurri una trentina di tifosi che hanno accompagnato il pullman che lasciava l’impianto di Fuorigrotta.

Napoli in viaggio verso Barcellona #Napoli, iniziata la missione #Barcellona: gli azzurri lasciano il #SanPaolo salutati da una trentina di tifosi. Pubblicato da Calciomercato.it su Venerdì 7 agosto 2020

