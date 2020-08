Voti e tabellino del primo tempo di Juventus-Lione, match degli ottavi di Champions League. Ronaldo risponde a Depay all’Allianz Stadium

Due rigori ‘fantasma’ hanno caratterizzato il primo tempo di Juventus-Lione. Serata da dimenticare finora per l’arbitro Zwayer: dopo 10 minuti concede la massima punizione per un intervento molto dubbio di Bentancur su Aouar, poi nel finale di tempo sono i francesi a protestare per un tocco di mano in area di Depay (braccio però attaccato al corpo) che vale il tiro dal dischetto ai bianconeri. Impeccabili le trasformazioni dell’attaccante olandese (col cucchiaio) e Cristiano Ronaldo. La squadra di Sarri inizia male e stenta a creare gioco, poi prima dell’intervallo si sveglia CR7 che impegna Lopes su punizione prima della realizzazione dagli undici metri. Bene la retroguardia di Garcia, Aouar illumina la manovra ospite. Higuain non graffia, faticano anche de Ligt e Bonucci nelle retrovie.

JUVENTUS

Szczesny 6

Cuadrado 5,5

de Ligt 5,5

Bonucci 5,5

Alex Sandro 6

Bentancur 5,5

Pjanic 6

Rabiot 6

Bernardeschi 6

Higuain 5

Cristiano Ronaldo 6,5

All. Sarri 5,5

LIONE

Lopes 6,5

Denayer 6,5

Marcelo 6,5

Marcal 6,5

Dubois 5,5

Caqueret 5,5

Bruno Guimaraes 6

Aouar 7

Cornet 6

Depay 6,5

Ekambi 6

All. Garcia 6,5

Arbitro: Zwayer 3

TABELLINO

Juventus-Lione 1-1 12′ rig. Depay (L); 43′ rig. Ronaldo

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, de Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Higuain, Cristiano Ronaldo. A disposizione: Buffon, Pinsoglio, Rugani, Chiellini, Demiral, Ramsey, Matuidi, Muratore, Danilo, Olivieri, Dybala. Allenatore: Maurizio Sarri

Lione (3-5-1-1): Lopes; Denayer, Marcelo, Marcal; Dubois, Caqueret, Bruno Guimaraes, Aouar, Cornet; Depay; Dembele. A disposizione: Tatarusanu, Diomande, Andersen, Rafael, Traore, Dembele, Mendes, Reine-Adelaide, Lucas, tete, Bard, Cherki. Allenatore: Rudi Garcia

Arbitro: Zwayer (Germania)

VAR: Dingert (Germania)

Ammoniti: Aouar (L), Cuadrado (J), Dubois (L), Depay (L), Bentancur (J)

Espulsi:

Note: 4′ recupero