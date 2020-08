Juventus-Lione, riscaldamento ‘speciale’ per Dybala e Chiellini

Il numero dieci e il difensore partiranno dalla panchina nel match dell’Allianz Stadium. Ad assistere al warm up pre-gara a bordocampo anche il presidente Agnelli.

Sale l'attesa per il fischio d'inizio di Juventus-Lione, match che deciderà le sorti dei bianconeri in Champions League. La squadra di Maurizio Sarri dovrà ribaltare il ko per 1-0 in Francia per staccare il pass per la Final Eight di Lisbona, con il tecnico che lascia almeno inizialmente in panchina Dybala lanciando Higuain dal 1′ nel tridente con Cristiano Ronaldo e Bernardeschi.

L’argentino durante il riscaldamento della squadra ha effettuato alcuni passaggi e lanci per testare le sue condizioni e la coscia infortunata. Lavoro personalizzato anche per Chiellini, che prima di unirsi agli altri panchinari per il torello ha svolto una serie di allunghi e scatti. Il difensore e il numero dieci potrebbero trovare spazio a gara in corso. A seguire il warm up della Juventus a bordocampo tutto lo stato maggiore bianconero: oltre a Paratici, Nedved e Cherubini presente infatti anche il presidente Agnelli.

