Juventus-Lione, Pjanic: che stoccata a Sarri!

Miralem Pjanic al termine di Juventus-Lione ha parlato della partita e non ha risparmiato una stoccata a Maurizio Sarri

Le parole di Miralem Pjanic dopo Juventus-Lione a ‘Sky’: “Grandissima delusione. Questa squadra, questo club, può e deve ambire a molto di più. Auguro che questo gruppo continuerà a fare bene, ma non ho dubbi perché so che mentalità c’è. Questo passaggio del turno ce lo siamo giocati all’andata: non siamo riusciti a superare il Lione che doveva e deve essere alla nostra portata”.

SARRI – “Gli ultimi mesi non sono andati come mi aspettavo, non so neanche io il perché. Speravo e volevo giocare di più. Sarri con il Napoli ha dimostrato qualcosa di molto buono, tutto il gruppo era coinvolto. Quest’anno abbiamo avuto difficoltà, abbiamo giocato un calcio diverso: lo si è visto in tutte le partite. Penso che ci vuole tempo. Non si deve sminuire quello che si è fatto. In Europa dobbiamo fare molto di più e gli anni scorsi lo abbiamo dimostrato. Poi per arrivare in fondo serve anche avere tutti a disposizione”.