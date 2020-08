Juventus-Lione, Garcia: “La mia sconfitta più bella”

Rudi Garcia commenta il successo del Lione sulla Juventus del ritorno degli ottavi di finale di Champions League

Rudi Garcia non trattiene la gioia dopo il successo del Lione contro la Juventus. Intervenuto a ‘Sky’, l’allenatore francese ha affermato: “E’ una soddisfazione veramente grande. Passare il turno è un exploit, abbiamo visto che non prendere gol in casa era importante. Quando siamo andati 1-0, sapevamo dove eravamo. Questo rigore preso prima dell’intervallo ci ha fatto un po’ male e poi c’è Cristiano Ronaldo che ha fatto un gol fantastico. Mi è piaciuto che siamo rimasti tranquilli e abbiamo fatto un risultato da squadra”.

“Abbiamo fatto un primo tempo, sia all’andata che oggi, di un livello interessante. Ma in entrambe le occasioni abbiamo sofferto nel secondo tempo. Oggi ci sta perché la Juve non aveva niente da perdere. Posso dire che è la mia sconfitta più bella in Champions League“.