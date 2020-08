Juventus-Lione, Del Piero critico: “Se l’obiettivo è lo scudetto…”

Juventus-Lione, Del Piero commenta l’eliminazione dalla Champions League: critico l’ex numero 10 sull’operato della società e sulle parole di Bonucci

La Juventus, ancora una volta, eliminata in maniera prematura dalla Champions League. Bruciante l’esclusione ad opera del Lione che mortifica le ambizioni bianconere. Alessandro Del Piero, a ‘Sky Sport’, commenta in maniera critica le parole di Bonucci che ha nominato lo scudetto come obiettivo principale. “Se l’obiettivo è lo scudetto, allora la stagione va bene così – ha spiegato – Ma la Juventus deve avere ambizioni maggiori. E se punti alla Champions come obiettivo, non puoi affrontarla partita dopo partita vedendo fin dove puoi arrivare. Bensì, bisogna fissarlo dal primo giorno di ritiro. La società dovrebbe cambiare mentalità”.

