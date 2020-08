Maurizio Sarri può contare sul recupero in extremis di Paulo Dybala per Juventus-Lione: i convocati del tecnico bianconero

Maurizio Sarri si gioca una grande fetta di futuro nella partita di stasera contro il Lione. La Juventus è obbligata a ribaltare il risultato dell’andata per andare avanti in Champions League. Per l’allenatore toscano sembra quasi un’ultima spiaggia, ma per sua fortuna potrà giocarsela con Paulo Dybala. In realtà l’argentino non è assolutamente al meglio della condizione, è rientrato in campo da pochissimo e le chance di vederlo da titolare sono quasi nulle.

In ogni caso il numero 10 della Juventus è recuperato e soprattutto fa parte della lista dei convocati, di cui fa parte anche Giorgio Chiellini. Presente anche Aaron Ramsey, mentre resta fuori Douglas Costa. Ci sono anche i giovani Muratore e Olivieri, di seguito la lista completa: Szczesny, Pinsoglio, Buffon, Chiellini, de Ligt, Alex Sandro, Danilo, Bonucci, Rugani, Demiral, Pjanic, Ramsey, Matuidi, Rabiot, Bentancur, Muratore, Ronaldo, Dybala, Cuadrado, Higuain, Bernardeschi, Olivieri.