Genoa, Nicola a rischio | Parte l’iniziativa dei tifosi

Nicola a rischio esonero dal Genoa, parte l’iniziativa dei tifosi

Nonostante la salvezza raggiunta con il Genoa, Davide Nicola non è affatto sicuro di restare sulla panchina rossoblu. Così, i tifosi, gradito il suo lavoro, hanno fatto partire una iniziativa sui social: “Davanti alle solite turbolenze societarie, ci sentiamo in dovere di intervenire – il post della pagina ‘1893genoacfc’ su Instagram- Vogliamo un genoano come punto fermo, come bandiera su cui poter ripartire con la prossima stagione. Per questo vi chiediamo a tutti voi di scrivere all’ormai nuovo AD Daniele Faggiano un messaggio, in un post o in direct, #Noivogliamonicola. Basta con le scommesse, vogliamo chi lotta per questi colori, chi dimostra amore per il Grifone.

Noi siamo il Genoa, basta ai giochetti della proprietà! #Noivogliamonicola, almeno questo ce lo dovete dopo anni di false garanzie e parole al vento!”. Clicca qui per ulteriori dettagli.

