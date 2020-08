Formula 1, UFFICIALE | Racing Point penalizzata e multata

Multa e penalizzazione per la Racing Point. La FIA ha accolto il ricorso presentato dalla Renault

E’ ufficiale, la FIA ha accolto il ricorso presentato dalla Renault riguardo le prese d’aria dei freni della Racing Point RP20, le stesse utilizzate nel 2019 dalla Mercedes W10. Multa di 400mila euro e penalizzazione di 15 punti nella classifica costruttori per il team di Silverstone.

