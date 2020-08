Sosta a Napoli per Jordan Veretout che ha fatto prontamente partire le speculazioni sul futuro. L’agente del centrocampista ha fatto chiarezza

Il Napoli continua a tenere d’occhio Jordan Veretout, centrocampista della Roma che ieri ha fatto sosta nel capoluogo campano con tanto di serata a cena insieme al procuratore a Terrazza Calabritto. Come raccolto da Calciomercato.it, allo stesso ristorante era presente anche Cristiano Giuntoli, che era comunque seduto a un altro tavolo. Una situazione che ha fatto naturalmente scaturire le speculazioni in merito ad un futuro a Napoli del mediano giallorosso. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

A chiarire il tutto ci ha pensato l’agente Mario Giuffredi in diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ in onda su ‘Radio Punto Nuovo’: “È stato ieri a Napoli per ritirare un’auto che, dati i numerosi impegni di campionato, non ha potuto prendere prima. Non ho visto la partita di ieri, ma la Roma è una squadra forte. Certamente il giocatore deve fare delle sue valutazioni, lui non ha problemi a stare in questa squadra ed in questa città, ovviamente entrano in ballo altre dinamiche. Resta al 100% alla Roma”.

Calciomercato Napoli, il rinnovo del terzini

Lo stesso agente ha quindi parlato anche del futuro di Di Lorenzo e Mario Rui: “Ieri è stato firmato il rinnovo di Di Lorenzo e Mario Rui con il Napoli. Mario Rui è una grande soddisfazione, negli anni ha dimostrato di essere importante per la squadra. Ad oggi ha acquisito grande credibilità all’interno dello spogliatoio. Di Lorenzo è stato un adeguamento ed un prolungamento, troppe critiche a De Laurentiis, ma in quanti avrebbero adeguato e prolungato il contratto ad un calciatore che ha già 4 anni di contratto? Lui non si è tirato indietro nei confronti del calciatore, è aperto al dialogo, non è da tutti fare quello che fa lui”.