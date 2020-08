Calciomercato Milan, duello col Newcastle | Affare da 16 milioni

I rossoneri e i bianconeri d’Inghilterra sarebbero sulle tracce di Barrios, centrocampista colombiano dello Zenit

La ricerca di rinforzi per il reparto mediano avrebbe portato il Milan fino in Russia. Stando a quanto riportato dall’emittente sudamericana ‘Antenna 2’, infatti, i rossoneri starebbero pensando a Wilmar Barrios, centrocampista colombiano classe 1993 che milita attualmente nello Zenit San Pietroburgo, con cui ha un contratto in essere fino al 2023. Un incontrista che farebbe molto comodo a Pioli in vista del doppio impegno della prossima stagione tra campione ed Europa League: il suo cartellino viene valutato circa 16 milioni di euro, ma il Milan dovrà fare i conti con la concorrenza degli inglesi del Newcastle.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Milan, Boban a ruota libera: il retroscena su Ibrahimovic e il ritiro

Calciomercato Milan, ESCLUSIVO: inserimento Sampdoria per Bustos