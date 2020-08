Possibile occasione di mercato per la Juventus. Messi non gradirebbe il suo arrivo al Barcellona: c’è il via libera

Rispunta Marcos Alonso per la Juventus di Sarri. Alla ricerca di rinforzi sugli esterni, si è fatto anche il nome del laterale del Chelsea per il club bianconero. Un interesse non ancora entrato nel vivo, ma che potrebbe concretizzarsi nella prossima sessione di calciomercato. Stando a ‘Don Balon’, infatti, per Alonso si sarebbe defilato il Barcellona di Leo Messi: il sei volte Pallone d’Oro non avrebbe dimenticato il suo passato al Real Madrid mettendo il veto sull’arrivo del 29enne ex Fiorentina.

L’Inter, l’altra squadra accostata allo spagnolo, ha invece deciso di puntare su Emerson Palmieri sempre in casa Chelsea. Possibile via libera, dunque, per Paratici e la dirigenza della Juve. Staremo a vedere. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

