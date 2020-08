Higuain potrebbe risolvere il contratto con la Juventus e giocare questa sera la sua ultima partita in bianconero in caso d’eliminazione dalla Champions contro il Lione

Non c’è Gonzalo Higuain nei piani della Juventus per la prossima stagione. Il ‘Pipita’ non sembra destinato alla riconferma in bianconero concluso il cammino in Champions League, con quella di stasera che potrebbe essere la sua ultima gara in maglia bianconera in caso d’eliminazione della squadra di Sarri per mano del Lione. L’argentino giocherà titolare al fianco di Cristiano Ronaldo viste anche le non perfette condizioni fisiche del connazionale Dybala e spera di lasciare il segno questa sera all’Allianz Stadium.

Higuain lascia la Juventus: l’addio dopo la Champions

La dirigenza della Continassa ha deciso di puntare da tempo su un nuovo profilo per rinnovare l’attacco, con Milik del Napoli che resta in pole nei desideri di Paratici e Nedved. Nella nuova Juve non dovrebbe esserci più spazio per Higuain, che ha ancora un anno di contratto con i campioni d’Italia. Al momento non sono arrivate offerte concrete per il suo cartellino e, stando a ‘La Gazzetta dello Sport’, l’ipotesi più probabile sembra quella della risoluzione del contratto questa estate. La Juventus risparmierebbe così gli oltre 14 milioni di euro lordi del contratto del ‘Pipita’, per il qualche restano in piedi le ipotesi MLS, Liga e soprattutto un ritorno in Argentina con la maglia del River Plate.

