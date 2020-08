Calciomercato Juventus, rivoluzione in attacco: “Fuori Dybala, dentro Icardi”

Maurizio Dall’O giornalista sportivo di Top Calcio 24 disegna uno scenario clamoroso per il reparto offensivo della Juve

La Juventus si appresta a rivoluzionare l’attacco in vista della prossima stagione. Scontato l’addio di Higuain, per il quale va trovato un club disposto a pagare 18 milioni di euro per il suo cartellino onde evitare di fare una minusvalenza, in bilico ci sono anche Douglas Costa e Bernardeschi, ma a sorpresa potrebbe partire anche una delle due stelle. Da un lato Cristiano Ronaldo, il cui rapporto con il tecnico Maurizio Sarri (a sua volta a rischio esonero) non è certamente idilliaco, starebbe pensando di lasciare la Juve per il Paris Saint-Germain in caso di eliminazione dalla Champions stasera col Lione.

Dall’altro Paulo Dybala non ha ancora trovato l’accordo per il rinnovo con la Juventus e il suo nome è da tempo sui taccuini dei due club di Manchester oltre che del Real Madrid, tutti alla caccia di un nuovo numero 10. Sul tema è intervenuto anche Maurizio Dall’O, giornalista sportivo di ‘Top Calcio 24’, che ha disegnato uno scenario a dir poco clamoroso: “Non riesco a togliermi dalla mente l’idea che la Juve possa cedere Dybala al Real e con quei soldi andare a prendere Mauro Icardi dal Paris Saint-Germain”. L’Inter vigila: in caso di ritorno in Serie A del bomber argentino, infatti, intascherebbe altri 15 milioni di euro oltre ai 50 più bonus già entrati nelle casse del club.

