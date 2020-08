Calciomercato, Jorginho ‘tifa’ Juventus | Segnali dalla Champions

Jorginho tifa Juventus in Champions League, stasera segnali di calciomercato per il suo futuro

Il giorno più atteso è arrivato: questa sera la Juventus conoscerà il suo destino in Champions League e, forse, quello di Maurizio Sarri, a rischio esonero qualora non dovesse battere il Lione. Tra gli spettatori interessati potrebbe esserci anche Jorginho, che domani vedrà il suo Chelsea affrontare il Bayern Monaco. Dal destino di Sarri potrebbe dipendere, infatti, anche quello del centrocampista ex Napoli: clicca qui per ulteriori aggiornamenti.

Calciomercato Juventus, le ultime sul colpo Jorginho

Dalla partita dello ‘Stadium’, riporta ‘Tuttosport’, potrebbe dipendere il futuro di Jorginho. Al Chelsea non è più considerato un titolare mentre la stima di Sarri resta molto forte. Così, se il toscano dovesse restare in bianconero, sarebbero alte le possibilità che la dirigenza gli regali il suo pupillo, valutato almeno 40 milioni di euro. L’idea di Paratici sarebbe quella di ripetere l’operazione Juan Cuadrado, acquistato pochi anni fa in leasing.

