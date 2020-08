Alla vigilia della sfida di domani contro il Barcellona parla in conferenza stampa il tecnico Gennaro Gattuso

Domani sera al Camp Nou il Napoli di Gattuso farà visita al Barcellona per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Il tecnico azzurro presenta la sfida nella consueta conferenza stampa di vigilia: “Sappiamo che sarà una partita molto difficile e sappiamo che squadra sono. Dobbiamo fare una grande prestazione che forse non basterà nemmeno”. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

INSIGNE E LOZANO – “Lorenzo ha fatto il 50% dell’allenamento e oggi ha dato il 100%. Domani voglio sentire dalla sua bocca che è al 100%. Se non sarà al top non scenderà in campo dal primo minuto, se lo sarà si metterà la fascia e ci darà una mano. Lozano non è cambiato nulla, dopo il lockdown ha lavorato duramente, rispetta le richieste mie e dello staff e sta avendo più spazio. Ha caratteristiche differenti dagli altri attaccanti esterni che abbiamo. Ora il problema è relativo a come vogliamo sviluppare il gioco della squadra”.

Sul rientro in campo dopo il lockdown: “Ultimamente abbiamo praticato uno sport diverso dal calcio. Abbiamo faticato molto in questo periodo, non so chi è più avvantaggiato tra noi e il Barcellona in questa gara dato il momento”.

