Ecco l’esito del sondaggio lanciato sulla pagina Twitter di Calciomercato.it

È ufficiale l’accordo per la cessione della Roma da Pallotta a Friedkin. Sta dunque per iniziare una nuova era in casa giallorossa, che segnerà con ogni probabilità l’ennesima rivoluzione tecnica oltre che societaria. Nel sondaggio lanciato sulla pagina Twitter di Calciomercato.it riguardo al futuro di Paulo Fonseca, l’83,6% dei votanti confermerebbe l’allenatore portoghese sulla panchina della Roma. Quasi un plebiscito, dunque, per l’ex Shakhtar Donetsk, con solo il 16,4% degli utenti che non vorrebbe il tecnico ancora in giallorosso.

