Siviglia-Roma, Pellegrini: “Faticavo a respirare. Meglio non parlare”

Le parole di Lorenzo Pellegrini al termine di Siviglia-Roma. Ecco le dichiarazioni del calciatore dopo il ko in Europa League contro gli spagnoli

Le dichiarazioni di Lorenzo Pellegrini al termine del match di Europa League, che ha visto la Roma perdere contro il Siviglia. Un ko netto sul piano del gioco: “Hanno fatto una grande partita, hanno meritato, è giusto così – ammette Pellegrini ai microfoni di ‘Sky Sport’ – Siamo delusi, c’è tanta rabbia. In questo momento è meglio riflettere che parlare se no si dicono cose che non si vogliono dire. Condizioni? Non lo so, quando son entrato in campo non ho pensato a niente ma non riesco a respirare benissimo. L’Europa League doveva essere una valvola di sfogo per dimostrare quello che non abbiamo dimostrato. Dispiace non aver dato una soddisfazione al nuovo proprietario”.

