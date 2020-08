L’attaccante della Roma Edin Dzeko ha mostrato la sua rabbia per la brutta prestazione dei suoi dopo il ko col Siviglia

Edin Dzeko, attaccante della Roma, ha commentato la brutta sconfitta giallorossa con il Siviglia ai microfoni di ‘Sky Sport’ non nascondendo la sua rabbia per la prestazione negativa:“Mi ha deluso tutto, non siamo mai stati in partita, dal primo all’ultimo minuto. Ci hanno mangiato in velocità, tecnica e preparazione della gara”.

ATTACCO – “Non so perché abbiamo tirato solo una volta, noi cercavamo di giocare da dietro e loro con due passaggi andavano in porta. Non siamo mai riusciti ad avvicinarci alla loro ed insistevamo giocando il pallone da dietro”.

SALTO DI QUALITA’ – “Vedendo la gara di oggi penso sia ancora lontano, dobbiamo farci qualche domanda in più. C’è gente che deve pensare a queste cose, io sono lì per giocare e sono deluso. Non siamo mai stati in gara, questo è ciò che mi ha fatto più male”.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

PAGELLE E TABELLINO DI SIVIGLIA-ROMA: Pau Lopez ‘saponetta’;, mal di testa Cristante

Siviglia-Roma, Pellegrini: “Faticavo a respirare. Meglio non parlare”