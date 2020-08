Juventus, caso Sarri: Sibilia bacchetta l’allenatore bianconero

Cosimo Sibilia, presidente della Lega Nazionale Dilettanti, ha criticato le ultime dichiarazioni dell’allenatore della Juventus, Maurizio Sarri

“I dirigenti della Juventus non sono dilettanti, non si faranno influenzare dal risultato di domani per la scelta sul mio futuro”. Questa frase di Maurizio Sarri sta facendo discutere da diverse ore: il tecnico della Juventus, di fatto, non ha escluso che la sfida col Lione sia l’ultima sulla panchina bianconera.

Qualcuno, però, non ha gradito l’aggettivo utilizzato nella sua uscita pubblica. Cosimo Sibilia, presidente della Lega Nazionale dilettanti, ha bacchettato l’allenatore della Vecchia Signora con un messaggio pubblicato su Twitter: “Lo abbiamo celebrato ricordando la sua carriera di allenatore iniziata con la Lega Dilettanti. Mister Sarri: essere dilettanti, almeno nel calcio, non è un’offesa ma un pregio. Quello di fare ciò che si ama. Come i nostri dirigenti, in ogni angolo d’Italia, anche il più remoto”.

