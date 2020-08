Rudi Garcia, tecnico del Lione, ha diramato la lista dei convocati per la partita di Torino contro la Juventus di venerdì sera

Domani sera la Juventus dovrà affrontare in casa il Lione di Garcia per la sfida di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Da ribaltare il KO dell’andata in Francia per riuscire ad accedere alla final eight. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI! Intanto il tecnico del transalpini ha diramato l’elenco dei convocati per la sfida dello Stadium tra cui spicca il rientro di Depay in attacco:

PORTIERI: Lopes, Tatarusanu

DIFENSORI: Rafael, Dubois, Tete, Marcelo, Denayer, Andersen

CENTROCAMPISTI: Diomande, Bard, Marcal, Kone, Lucas, Aouar, Guimaraes, Caqueret, Mendes

ATTACCANTI: Traoré, Démbéle, Depay, Cornet, Cherki, Toko Ekambi, Reine-Adelaide.

