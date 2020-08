Formula 1, UFFICIALE: Bottas rinnova con la Mercedes

La Mercedes conferma Valtteri Bottas anche per il 2021. È ufficiale il rinnovo del pilota finlandese

Squadra che vince non si cambia. È proprio il caso della Mercedes, assoluta dominatrice ormai da anni del campionato di Formula 1. In attesa del rinnovo del sei volte campione del mondo Lewis Hamilton, la scuderia conferma anche Valtteri Bottas. È infatti ufficiale il prolungamento del contratto del pilota finlandese per la prossima stagione. Prosegue dunque l’avventura del 30enne al volante della Mercedes.

