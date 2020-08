Ciclismo, le condizioni di Jakobsen: “Non è in pericolo di vita”

Arrivano le prime notizie rassicuranti sullo stato di salute del ciclista Fabio Jakobsen caduto nello sprint della prima tappa del Giro di Polonia. Le dichiarazioni del medico

Una terribile disavventura quella capitata a Fabio Jakobsen, nel corso dello sprint finale della prima tappa del Giro di Polonia: il 24enne olandese è attualmente in coma farmacologico. Novità leggermente più rassicuranti arrivano però direttamente dal Dottor Paweł Gruenpeter, vicedirettore dell’ospedale Santa Barbara di Sosnowiec: “Fino alle 5.30 Jakobsen è stato operato per 5 ore di intervento da un’équipe di anestesisti, chirurghi e specialisti ORL. L’operazione è proseguita senza complicazioni. Jakobsen è nel reparto di terapia intensiva. È in una condizione seria ma stabile e al momento non esiste una minaccia immediata per la sua vita. Oggi (giovedì) pensiamo di provare a svegliarlo dal coma”.

Il medico ha quindi concluso: “Guardando l’incidente, tutti sono sorpresi che non ci siano danni al sistema nervoso. Ne siamo felici. Speriamo che vada bene”.

