Chelsea, assalto al difensore: offerta super per Gimenez

Gimenez obiettivo per rafforzare la difesa del Chelsea: inglesi pronti ad offrire all’Atletico Madrid 65 milioni di euro

Dopo Werner e Ziyech, le spese del Chelsea sembrano essere pronte ad aumentare ancora. Come riferisce il ‘Daily Star’, il club inglese sarebbe intenzionato infatti ad offrire 65 milioni di euro all’Atletico Madrid. L’obiettivo della dirigenza ‘Blues’ è José Maria Gimenez. L’uruguayano è il giocatore individuato per rafforzare la retroguardia di Frank Lampard. Possibile che la cifra possa far vacillare l’Atletico e convincere gli spagnoli a cedere il nazionale uruguagio. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!