Calciomercato Udinese, svolta Gotti: atteso l’annuncio

Svolta tra l’Udinese e Luca Gotti per il futuro dell’allenatore sulla panchina friulana: in giornata potrebbe arrivare l’annuncio

Fumata bianca per Luca Gotti: l’Udinese ha deciso di confermare l’allenatore che ha preso la squadra a stagione in corso portandola alla salvezza. Quando tutto sembrava andare verso la rottura, ecco l’improvviso nuovo avvicinamento tanto che – secondo quanto scrive la ‘Gazzetta dello Sport’ – già in giornata potrebbe arrivare l’annuncio ufficiale. Il via libera è arrivato dopo ore convulse in cui le parti sembravano ad un passo dalla rottura.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, asse bollente col Barcellona: “Griezmann!”

La società aveva, infatti, giudicato eccessive le richieste economiche dell’allenatore e, soprattutto, non aveva gradito la scelta di Gotti di affidarsi ad un legale per la trattativa. Pozzo, da sempre abituato a trattative vis a vis, si sarebbe risentito per questa decisione, poi però le parti si sono nuovamente avvicinate. Accordo in arrivo, così come l’annuncio: l’Udinese e Gotti continueranno insieme.