Cessione in difesa per la Roma che ha spedito in Belgio il giovane William Bianda. Il difensore francese classe 2000 è finito allo Zulte Waregem

È già finita l’avventura a Roma del giovanissimo difensore William Bianda che proprio questa mattina si è trasferito con la formula del prestito con diritto di riscatto tra le fila dello Zulte Waregem. Arrivato nell’estate del 2018 dal Lens, il centrale transalpino ha giocato prevalentemente con le selezioni giovanili giallorosse come dimostrano le 16 apparizioni nel campionato Primavera di quest’anno condite anche da due gol. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

“Sono molto orgoglioso di poter lavorare per lo Zulte Waregem in questa stagione. Sono ancora molto giovane, quindi non vedo l’ora di fare molti passi in avanti per la mia crescita”. Le prime parole di Bianda.

