L’avventura di Gonzalo Higuain alla Juventus è giunta ai titoli di coda e ormai da mesi la dirigenza bianconera sta scandagliando il mercato europeo alla ricerca di un rinforzo all’altezza. In Serie A, il nome che maggiormente stuzzica lo staff tecnico e dirigenziale resta sicuramente quello di Milik. Già da tempo è stata raggiunta un’intesa di massima con l’attaccante polacco che ha rifiutato in più di un’occasione il rinnovo contrattuale. Il Napoli, dal canto suo, si è mosso per tempo con l’acquisto di Osimhen e anche in virtù della spesa effettuata (circa 80 milioni bonus inclusi), non ha intenzioni di concedere sconti.

Calciomercato Juventus, Milik praticamente preso: bomba dalla Spagna

Per l’ex Ajax, Aurelio De Laurentiis continua a chiedere 40 milioni di euro, mentre tra le varie contropartite proposte dai bianconeri, quella che affascina maggiormente Gennaro Gattuso resta Bernardeschi. Forte dell’accordo con il calciatore, però, la Juve secondo ‘todofichajes.com’ sarebbe veramente ad un passo dall’acquisto del calciatore. Secondo il portale spagnolo, l’affare sarebbe “totalmente chiuso, al punto che l’annuncio ufficiale potrebbe arrivare molto presto”.

