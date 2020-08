Tra le questioni in sospeso di casa Inter c’è anche il futuro di Radja Nainggolan. Contatti con il Cagliari per un maxi scambio

Al termine della stagione la dirigenza dell’Inter dovrà lavorare anche sul futuro di Radja Nainggolan, rilanciatosi a Cagliari ed in attesa di capire il proprio destino. I sardi vorrebbero trattenere in rossoblù il centrocampista belga che a sua volta Marotta e soci potrebbero inserire in una maxi operazione. Stando a quanto sottolineato dal ‘Corriere dello Sport’ la chiave per sbloccare il tutto potrebbe essere Alessio Cragno. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Si è infatti aperto uno spiraglio nella trattativa visti i 25 milioni di valutazione da parte del Cagliari per il portiere italiano che piace all’Inter disposta a mettere sul piatto il cartellino di Nainggolan valutato sui 13 milioni. Marotta dovrebbe dunque riconoscere un conguaglio di 12 milioni a meno che non venga inserito un secondo giocatore nell’affare che nel caso potrebbe essere Diego Godin. Di Francesco dal canto suo non vuole lasciarsi sfuggire ancora una volta il belga.

