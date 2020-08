Calciomercato Barcellona, UFFICIALE: preso Gustavo Maia

Attraverso un comunicato, il Barcellona ha ufficializzato l’arrivo di Gustavo Maia. Per il 19enne attaccante, clausola rescissoria da 300 milioni di euro

Colpo in prospettiva per il Barcellona. Attraverso il proprio sito ufficiale, il club catalano ha comunicato l’ingaggio di Gustavo Maia. Il 19enne attaccante, proviente dal San Paolo, è stato pagato 4.5 milioni di euro: per lui, contratto fino al 30 giugno 2025 e clausola rescissoria monstre da 300 milioni di euro. Il calciatore si unirà alla rosa del Barcellona B, in attesa del passaggio in prima squadra.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Calciomercato Inter, Bartomeu insiste per Lautaro: “Parleremo dopo la Champions”