Per Daniele De Rossi difficile la deroga per allenare la primavera del Bologna che ha allacciato i contatti con un altro ex campione del Mondo

Non sarà, salvo nuove sorprese, Daniele De Rossi l’allenatore della Primavera del Bologna. L’ex centrocampista della Roma, che dovrebbe comunque incontrare Walter Sabatini, è stato ‘fermato’ dalla Figc che non concederà a breve la deroga per poter allenare le giovanili rossoblù. Il club emiliano ha comunque scelto un altro ex campionato del Mondo per la squadra Primavera. Come si legge sul ‘corrieredellosport.it’, infatti, la scelta sarebbe ricaduta su Alberto Gilardino, nella scorsa stagione alla guida della Pro Vercelli. L’ex attaccante avrebbe già visitato il centro sportivo e incontrato i dirigenti del Bologna. Un lungo colloquio durante il quale avrebbe mostrato grande entusiasmo per la possibilità di allenare la Primavera della società emiliana. Le parti hanno concordato di risentirsi entro il fine settimana ed è probabile che il nuovo contatto porti alla firma.