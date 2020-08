La Juventus pensa al dopo Sarri, in caso di fallimento in Champions il tecnico può saltare: gli utenti di Calciomercato.it votano per il suo sostituto

Lo scudetto potrebbe non garantire a Sarri la conferma sulla panchina della Juventus. Il tecnico bianconero è in bilico, non avendo entusiasmato dal punto di vista delle prestazioni. La Champions League sarà con buona probabilità lo spartiacque della sua avventura con i campioni d’Italia. Calciomercato.it ha chiesto ai suoi utenti su Twitter, in un sondaggio, quale sarebbe il tecnico preferito per la sua sostituzione. Vittoria netta per Zidane, votato da ben il 53,8% dei partecipanti al sondaggio. Staccate tutte le altre opzioni: poche preferenze per Gasperini (17,4%) e Simone Inzaghi (17,8%), ancora meno per Pochettino (11%).