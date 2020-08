Playoff Serie B, Chievo-Empoli 1-1: clivensi avanti, affronteranno lo Spezia

Si è concluso il primo match dei playoff di Serie B: partita pazza al Bentegodi, basta l’1-1 al Chievo per eliminare l’Empoli

I playoff di questa Serie B atipica si aprono col botto. Chievo-Empoli finisce 1-1 allo stadio ‘Bentegodi’, ma passano i clivensi padroni di casa in virtù del miglior posizionamento in classifica. Match decisamente spettacolare, che al 90′ si conclude sullo 0-0 con ben due rigori sbagliati. Prima si fa neutralizzare Djordjevic, poi tocca a Ciciretti fallire dal dischetto. Nei supplementari vantaggio Chievo con Garritano, ma l’Empoli ha la chance del pareggio. Ancora dagli 11 metri, ma stavolta a sbagliare è La Mantia. L’1-1 arriva e a firmalo è Tutino, ma non basta. Passa il club veneto, che sfiderà lo Spezia in semifinale. Nell’altro match, mercoledì andrà in scena Cittadella-Frosinone, ad attendere la vincente c’è il Pordenone.