Manchester City, UFFICIALE l’arrivo di Nathan Ake dal Bournemouth

Il Manchester City ufficializza un altro colpo dopo Ferran Torres: si tratta di Nathan Ake, difensore acquistato dal Bournemouth

Il Manchester City piazza un altro colpo ufficiale. Dopo l’arrivo di Ferran Torres dal Valencia, è stato annunciato l’acquisto di Nathan Ake dal Bournemouth. Il difensore olandese ha firmato, come si legge sul sito ufficiale dei Citizens, un contratto di cinque anni, dunque fino al 2025. “Il City è stata la squadra più forte negli ultimi 10 anni in Inghilterra. Venire qui è un sogno per me, ci sono tanti giocatori di livello mondiale. Pep Guardiola è un manager stimato in tutto il mondo, quello che ha fatto parla da sé e il suo gioco mi ha affascinato. So che dovrò lavorare duramente per essere titolare, ma sono qui per questo”, le parole di Ake ai media del club di Manchester.