Cristiano Ronaldo non vuole lasciare la Juventus e intende rispettare il contratto con i bianconeri in scadenza nel 2022

Cristiano Ronaldo prigioniero della Juventus e scontento della sua avventura sotto la Mole. Questo il succo del pezzo rilanciato nelle scorse ore da ‘France Football’ che ha allarmato l’ambiente bianconero, con CR7 pronto a lasciare Torino senza il coronavirus e l’emergenza sanitaria per trasferirsi al PSG. Uno scenario che non trova però conferma stando a ‘Tuttosport’, che ribadisce come il feeling tra l’ex Real Madrid e i campioni d’Italia non sia in discussione.

Juventus, addio lontano: il futuro di Cristiano Ronaldo non è in discussione

Un messaggio lontano dalla realtà secondo quando filtra dall’entourage di CR7, che ama Torino e la sua riservatezza. Ronaldo non si muoverà questa estate dalla Juventus e avrebbe intenzione di rispettare e onorare il contratto (da 31 milioni di euro all’anno) in scadenza nel giugno 2022. Nella testa del cinque volte Pallone d’Oro al momento c’è però solo la Champions League e la Final Eight nella sua Lisbona, con il numero 7 che scalpita in vista del decisivo match contro il Lione dove la Juve dovrà ribaltare il ko di febbraio in Francia. Inoltre, Ronaldo vuole rifarsi subito grazie alla ribalta europea dopo aver fallito l’assalto alla Scarpa d’Oro e al titolo di capocannoniere della Serie A.

