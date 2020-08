PAGELLE E TABELLINO Inter-Getafe | Lukaku asfalta Etxeita, Bastoni piede caldo

Inter-Getafe è stata una delle quattro partite di questa sera valevole per gli ottavi di Europa League. Ecco voti e giudizi di Calciomercato.it

L’Inter batte il Getafe 2-0 e vola alla final eight di Europa League. Lukaku alla mezz’ora del primo tempo ed Eriksen alla fine del secondo chiudono la pratica spagnola. Lunedì i quarti a Dusseldorf contro, probabilmente, il Bayer Leverkusen.

Pagelle e tabellino Inter-Getafe

INTER

Handanovic 7 – La parata sul colpo di testa di Maksimovic al 1′ vale come un gol. Parata importante anche nella ripresa.

Godin 7 – E’ uno dei pochi a non soffrire l’aggressività degli spagnoli. Fondamentale la sua esperienza in partite del genere.

de Vrij 6 – A inizio gara perde un pallone sanguinoso, che per fortuna di Conte non è stato ben sfruttato. Si rifà un po’ nel secondo tempo, ma in generale non all’altezza di Godin e Bastoni.

Bastoni 8 – Deve crescere a livello difensivo, ma quando si tratta di impostare e far girare la palla non ha quasi rivali. Stupendo il lancio per Lukaku. Dai suoi piedi parte anche l’azione del raddoppio di Eriksen.

D’Ambrosio 5,5 – Soffre Cucurella, spesso in ritardo sui contrasti. Dall’83’ Biraghi s.v.

Barella 7 – Sempre a duecento all’ora, imprescindibile lì in mezzo. Sfiora il gol a inizio ripresa, regala una palla d’oro a Lukaku che il belga sciupa.

Brozovic 6 – Un po’ in difficoltà perché marcato stretto da Timor e non solo, per questo l’Inter si affida spesso a de Vrij e Bastoni per dare avvio alla manovra. Dall’81’ Eriksen 7 – Entra e mette subito in ghiaccio la partita.

Gagliardini 6,5 – Grande prova in fase di interdizione e nella copertura di più zone del campo. Si fa vedere anche in fase offensiva, ulteriore conferma della sua crescita.

Young 5,5 – Non gli riesce la partita di un pari esperienza come Godin. Poteva e doveva incidere di più.

Lukaku 7,5 – Determinante sempre e comunque, anche quando dà l’impressione di non essere nella sua miglior serata. E i suoi gol sono quasi sempre pesanti. Da otto se non si fosse divorato il raddoppio a dieci dal termine.

Lautaro Martinez 6,5 – Prima della mezz’ora va vicino al gol. Prende tante botte e non si risparmia, dando sempre la sensazione di poter fare qualcosa di importante. Un giocatore ritrovato. Dal 69′ Sanchez 5,5 – Entra nel momento peggiore e combina poco, sciupando il possibile tre a zero.

All.Conte 7,5 – Conferma lo stesso undici di Bergamo e non sbaglia. La squadra ha ancora qualche difetto di troppo, ma è quadrata e va dritta al punto, saprendo anche soffrire. Il cammino europeo prosegue, il suo futuro può quindi attendere…

GETAFE

Soria 7 – Due parate determinanti su Lautaro Martinez nel primo tempo

Suarez 6,5 – Tanta quantità e lavoro prezioso

Etxeita 4 – Perde in maniera netta il duello con Lukaku

Djené 4 – Prezioso ma maldestro. Regala il due a zero finale a Eriksen.

Olivera 6 – Copre bene la fascia, senza però fare cose eccezionali. Dall’88 Portillo s.v.

Nyom 5,5 – Benino nel primo tempo, poca roba nella ripresa. Dal 68′ Jason 6 – Utile a risollevare la squadra

Arambarri 7 – Molta sostanza, uno che non molla mai pur non avendo chissà quali mezzi. Dall’89 Duro s.v.

Timor 6,5 – Picchia duro e riesce spesso a schermare Brozovic

Cucurella 7 – Una spina nel fianco, specie nel primo tempo. Tra gli ultimissimi a mollare

Maksimovic 6 – Fa il suo fin quando è in campo. A inizio gara un super Handanovic gli nega la gioia del gol. Dal 56′ Rodriguez 7 – Col suo ingresso in campo il Getafe si rianima meritando anche il pari che poi non arriva.

Mata 4,5 – Delusione totale. Dal 69′ Molina 4 – Rigore orribile. L’eliminazione ce l’avrà un po’ sulla coscienza.

All.Bardalas 6,5 – La sua squadra sa quello che deve fare e davvero non molla mai. Almeno un gol lo avrebbe meritato. Esce a testa alta dalla competizione

Arbitro Taylor 5,5 – Personalità da vendere, ma troppo ‘inglese’. Va al Var e fischia un rigore a dir poco generoso in favore del Getafe. Godin tocca sì con la mano, ma su di lui c’è una spinta…

TABELLINO

INTER-GETAFE 2-0

32′ Lukaku, 83′ Eriksen



INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, de Vrij, Bastoni; D’Ambrosio (83′ Biraghi), Barella, Brozovic (81′ Eriksen), Gagliardini, Young; Lukaku, Lautaro Martinez (69′ Sanchez). All.: Conte

GETAFE (4-4-2): Soria; Suarez, Etxeita, Djené, Olivera (88′ Portillo); Nyom (68′ Jason), Arambarri (89′ Duro), Timor, Cucurella; Maksimovic (56′ Angel Rodriguez); Mata (69′ Molina). All.: Bordalas

ARBITRO: Taylor (Ing)

NOTE – Ammoniti: Suarez. Al 75′ Molina sbaglia il calcio di rigore

