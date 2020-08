L’Inter soffre, ma avanza nel torneo: Getafe battuto 2-0, la squadra di Conte è ai quarti di Europa League, dove affronterà Bayer Leverkusen o Rangers

L’Inter si guadagna l’accesso ai quarti di finale di Europa League, la Final Eight che si disputerà in Germania. Proprio a Gelsenkirchen, i nerazzurri superano 2-0 il Getafe al termine di una partita non semplicissima, ma sostanzialmente meritata. A segno Romelu Lukaku nel primo tempo, poi il raddoppio di Christian Eriksen, entrato da pochissimi secondi. Inizia meglio il Getafe, che già dopo 2 minuti chiama Handanovic al miracolo: gli spagnoli fanno valere freschezza, fisico e voglia, anche sui calci piazzati. Poi la squadra di Conte prende le misure e fa valere la maggiore qualità: il vantaggio di Lukaku arriva al 33′, poi nella ripresa il brivido più grande dagli 11 metri, tiro concesso dopo la revisione al Var per fallo di mano di Godin.

Molina, però, grazia l’Inter e sbaglia il rigore dell’1-1: un errore punito pesantemente da Eriksen, che all’83’ piazza il 2-0. Conte approda nella Final Eight di Europa League che si disputerà ancora in Germania: nel quarto di finale in programma lunedì 10 agosto alle 21 ci sarà davanti una tra Bayer Leverkusen e Glasgow Rangers, che si sfideranno domani. I tedeschi partono dal 3-1 dell’andata: si giocherà alla Düsseldorf Arena, ovviamente a Düsseldorf.