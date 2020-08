Concluso il campionato al secondo posto, i nerazzurri giocano l’Europa League e Inter-Getafe rappresenta il primo esame

Alle prese con le polemiche post sfogo di Conte, ma rinvigoriti dalle ultime prestazioni in campionato e dall’accordo per Sanchez, i nerazzurri scendono in campo questa sera negli ottavi di finale di Europa League (ore 21). In gara unica, Inter-Getafe rappresenta il primo step per tentare di accedere alla final eight. Sida da dentro o fuori, dunque, a Gelsenkirchen, contro una squadra che ha avuto il grande merito di eliminare l’Ajax, semifinalista nella passata edizione di Champions. Molto simile per mentalità tattica a Simeone, Bordalas tenterà di concedere una seconda gioia ai propri tifosi, anche se nelle gare post lockdown ha conquistato una vittoria, cinque pareggi e cinque sconfitte. Conte dovrà invece tentare di riconquistare un ambiente scioccato dalle dichiarazioni post Atalanta. Calciomercato.it seguirà la partita in tempo reale.

Europa League, formazioni ufficiali Inter-Getafe

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, de Vrij, Bastoni; D’Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lukaku, Lautaro Martinez. All. Conte.

GETAFE (4-2-3-1): Soria; Suarez, Djené, Etxeita, Olivera; Maksimovic, Timor; Nyom, Arambarri, Cucurella; Mata. All. Bordalas.