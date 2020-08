Champions League, designato l’arbitro di Juventus-Lione

Juventus-Lione in campo venerdì per il ritorno degli ottavi di Champions League, la Uefa nomina l’arbitro per la sfida dell’Allianz Stadium

La Uefa ha reso nota la designazione arbitrale per Juventus-Lione di venerdì sera. I bianconeri, in campo contro i francesi, dovranno rimontare lo 0-1 dell’andata per qualificarsi alla Final Eight di Lisbona. Dirigerà l’incontro il tedesco Felix Zwayer, coadiuvato dagli assistenti Schiffner e Achmuller. Al Var, ci saranno Dingert e Stieler. L’ultimo precedente bianconero con Zwayer non è incoraggiante: era l’arbitro della gara di andata dello scorso anno, sempre negli ottavi, con l’Atletico Madrid, persa per 2-0.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Juventus, ottimismo per Dybala: gli aggiornamenti sull’infortunio

Calciomercato Juventus, Douglas Costa ‘porta’ il big a centrocampo