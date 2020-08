Sarà il 1 settembre a Rimini l’apertura del calciomercato, che si chiuderà il 5 ottobre. Dal 4 gennaio al 1 febbraio la sessione invernale

Si terrà a Rimini, il 1 settembre, al Grand Hotel, l’apertura ufficiale della sessione estiva del calciomercato. È questo uno degli appuntamenti inediti del calendario di eventi sportivi in Emilia-Romagna presentato questa mattina in Regione. Così il governatore Stefano Bonaccini: “Il calciomercato a Rimini è qualcosa che evoca per lo sport più popolare al mondo, ciò che fa dibattere d’estate: la preparazione delle squadre con gli acquisti che fanno sognare i tifosi”. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Le date del mercato sono cambiate. Le due finestre si svolgeranno dal 1 settembre al 5 ottobre 2020 (chiusura alle ore 20) e dal 4 gennaio a lunedì 1 febbraio 2021 (chiusura sempre alle ore 20). L’inizio della Serie A è fissato per il 19 settembre.