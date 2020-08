Serge Aurier è finito nel mirino del Milan. I rossoneri non sono l’unico club sulle tracce del terzino destro del Tottenham

Il calciomercato del Milan sugli esterni non si fermerà a Pierre Kalulu. Il giovane terzino, arrivato a parametro zero dopo essersi svincolato dal Lione, non sarà l’unico acquisto sulla destra. Il nome più gettonato in questi ultimi giorni è quello di Serge Aurier.

Il calciatore del Tottenham piace alla dirigenza rossonera ma portarlo in Italia non sarà per nulla facile: il Milan – come raccontato – avrebbe ottenuto il sì del giocatore ma va trovato l’accordo con gli Spurs sulla cifra.

Secondo il Mirror la richiesta del club inglese sarebbe addirittura di ben 39 milioni di euro. Il portale britannico riporta, inoltre, che Aurier piace non solo al Milan ma anche al Monaco.

