Il futuro di Lautaro Martinez dopo tante voci relative al Barcellona sembra ancora legato all’Inter, almeno per un anno. Tutto dipenderà da Luis Suarez

Si parla ormai da mesi del forte interessamento del Barcellona per Lautaro Martinez che però alla fine dei conti potrebbe anche restare ancora un anno all’Inter. L’attaccante argentino è infatti il preferito dai catalani per andare a rinforzare il reparto offensivo ma le alte richieste dei nerazzurri hanno inevitabilmente bloccato le trattative con l’ex Racing che a questo punto potrebbe anche rimanere a Milano in attesa che cambi qualcosa in Catalogna. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Lautaro nel caso dovrebbe andare a sostituire Luis Suarez che però nonostante l’età e qualche problema fisico ha mantenuto un buon rendimento anche nel corso di questa stagione, soprattutto se confrontato a quello del ben più giovane Martinez. Stando a quanto sottolineato dal ‘Mundo Deportivo’ l’alto costo relativo all’argentino potrebbe portare l’ambiente blaugrana ad una decisione drastica scegliendo di fatto un solo attaccante tra Suarez e il numero 10 interista. L’uruguaiano ha un’offerta dalla MLS e l’attaccante nerazzurro ha un accordo con il Barça che potrebbe portarlo ad attendere ancora un anno a Milano in quanto appare complicata la coesistenza con Suarez. Il Barcellona infatti al momento non può permettersi un altro panchinaro di lusso, motivo per cui il destino blaugrana di Lautaro al momento è strettamente legato ad un eventuale addio dell’ex Liverpool.

